Сб, 28.03.2020
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В шаге от трагедии: в Кенгарагсе машина протаранила остановку

Скриншот

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

На перекрестке улиц Маскавас и Кенгарага в Риге столкнулись два автомобиля. В результате удара один из них въехал в остановку общественного транспорта, сообщает программа Degpunktā. 

Инцидент произошел днем в среду, 25 марта. Водитель Citroen совершал правый поворот на ул. Кенгарага. В этот момент в него въехал автомобиль Opel. Здесь показания водителей разнятся: сидевший за рулем Citroen мужчина утверждает, что водитель Opel ехал на красный сигнал сфетофора, тот утверждает обратное.

ФОТО: Скриншот

После столкновения Opel врезался в остановку общественного транспорта. По счастливой случайности, на ней не было людей. Сами участники аварии отделались легкими травмами.

ФОТО: Скриншот

ФОТО: Скриншот

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