В шаге от трагедии: в Кенгарагсе машина протаранила остановку

На перекрестке улиц Маскавас и Кенгарага в Риге столкнулись два автомобиля. В результате удара один из них въехал в остановку общественного транспорта, сообщает программа Degpunktā.
Инцидент произошел днем в среду, 25 марта. Водитель Citroen совершал правый поворот на ул. Кенгарага. В этот момент в него въехал автомобиль Opel. Здесь показания водителей разнятся: сидевший за рулем Citroen мужчина утверждает, что водитель Opel ехал на красный сигнал сфетофора, тот утверждает обратное.
После столкновения Opel врезался в остановку общественного транспорта. По счастливой случайности, на ней не было людей. Сами участники аварии отделались легкими травмами.