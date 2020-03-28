В шаге от трагедии: в Кенгарагсе машина протаранила остановку

Инцидент произошел днем в среду, 25 марта. Водитель Citroen совершал правый поворот на ул. Кенгарага. В этот момент в него въехал автомобиль Opel. Здесь показания водителей разнятся: сидевший за рулем Citroen мужчина утверждает, что водитель Opel ехал на красный сигнал сфетофора, тот утверждает обратное.