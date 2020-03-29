Вс, 29.03.2020
Если эта ситуация затянется, в ближайшие месяцы мы столкнемся с закрытием СМИ, и я прогнозирую, что мы можем столкнуться также с закрытием больших СМИ. В настоящее время сложилась очень серьезная ситуация. Ивар Аболиньш, председатель Национального совета по электронным СМИ

Сравните, где дешевле: обобщены цены топлива в странах Балтии

Иллюстрация

ФОТО: AFI

На прошедшей рабочей неделе в Риге и Вильнюсе цены на топливо снижались, в Таллине не изменились, свидетельствуют данные агентства LETA.

Дороже всего дизельное топливо и бензин стоили в Таллине, дешевле всего - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 3,4% до 1,134 евро за литр, цена дизельного топлива снизилась на 3,6% до 1,064 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки снизилась на 0,9% до 1,045 евро за литр, дизельного топлива - на 1,3% до 0,943 евро за литр.

В Таллине на АЗС Circle K цена 95-го бензина и дизельного топлива не изменилась, составив 1,249 и 1,359 евро за литр.

Цена автогаза в Риге снизилась на 3,5% до 0,555 евро за литр, в Таллине не изменилась - 0,7 евро за литр, в Вильнюсе снизилась на 6,1% до 0,463 евро за литр.

Последние новости

НАВЕРХ