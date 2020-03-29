Сравните, где дешевле: обобщены цены топлива в странах Балтии

Дороже всего дизельное топливо и бензин стоили в Таллине, дешевле всего - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 3,4% до 1,134 евро за литр, цена дизельного топлива снизилась на 3,6% до 1,064 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки снизилась на 0,9% до 1,045 евро за литр, дизельного топлива - на 1,3% до 0,943 евро за литр.

В Таллине на АЗС Circle K цена 95-го бензина и дизельного топлива не изменилась, составив 1,249 и 1,359 евро за литр.