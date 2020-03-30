Состоится последний авиарейс по доставке находящихся за границей латвийцев

В понедельник состоится последний спецрейс airBaltic из Франкфурта в Ригу, которым домой смогут вернуться находящиеся за границей латвийцы, а также жители Литвы и Эстонии, сообщили в авиакомпании.
Этим рейсом смогут вернуться до 140 человек. В Ригу самолет airBaltic прибудет в 16.15.
Министерство иностранных дел предупреждает всех путешественников, что возвращение домой означает строгое соблюдение ограничений, в том числе 14-дневную самоизоляцию.
С 14 марта, когда Кабинет министров принял решение приостановить международные пассажирские перевозки в Латвии, МИД в сотрудничестве с Министерством сообщения, airBaltic и другими пассажирскими перевозчиками, а также с эстонскими, литовскими и скандинавскими коллегами, помог вернуться домой почти 1500 латвийцам.
В то же время, используя рекомендованные МИД и найденные самостоятельно пути через Литву, Эстонию и другие доступные транзитные точки, домой вернулись и другие латвийцы.