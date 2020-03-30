Состоится последний авиарейс по доставке находящихся за границей латвийцев

Этим рейсом смогут вернуться до 140 человек. В Ригу самолет airBaltic прибудет в 16.15.

Министерство иностранных дел предупреждает всех путешественников, что возвращение домой означает строгое соблюдение ограничений, в том числе 14-дневную самоизоляцию.

С 14 марта, когда Кабинет министров принял решение приостановить международные пассажирские перевозки в Латвии, МИД в сотрудничестве с Министерством сообщения, airBaltic и другими пассажирскими перевозчиками, а также с эстонскими, литовскими и скандинавскими коллегами, помог вернуться домой почти 1500 латвийцам.