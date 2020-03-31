В Резекне начал работу пункт приема анализов на Covid-19

В течение одного дня анализы на Covid-19 в мобильном пункте смогут сдать 30-40 пациентов, также можно будет обеспечить до пяти домашних визитов в день. Бесплатно анализ могут сдать лица, которые в течение последних 14 дней вернулись из-за рубежа или были в контакте с заболевшим. Лица, которые хотят сдать анализ сами, могут сделать это за 80 евро.

Людям с симптомами Covid-19 необходимо звонить по специальному телефону Службы неотложной медицинской помощи 8303. Специалист во время разговора оценит их состояние и, если необходимо, зарегистрирует для сдачи оплаченного государством анализа. Другую информацию о Covid-19 можно получить по круглосуточному информационному телефону 8345.

Если симптомы заболевания отсутствуют, но человек хочет сдать анализ, он может звонить в Centrala laboratorija по номерам 20033722 или 20030006, чтобы записаться на анализ.