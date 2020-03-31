Микропредприятия, самозанятые и авторы - получат пособия по простою

Как сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш, самозанятые и получатели авторских получат 75% от полученных ранее доходов, а работники микропредприятий - 50%.

Служба годоходов ранее начала выплачивать пособия по простою работникам предприятий, которые затронули последствия кризиса, связанного с распространением Covid-19. Для того, чтобы работники могли получать пособие по простою, предприятие должно соответствовать ряду критериев. Ранее пособия по простою не распространялись на самозанятых лиц, получателей авторских гонораров и работников микропредприятий.