Микропредприятия, самозанятые и авторы - получат пособия по простою

Во вторник Кабинет министров поддержал предложение Министерства культуры о выплате пособий по простою самозанятым лицам, получателям авторских гонораров и работникам микропредприятий.
Как сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш, самозанятые и получатели авторских получат 75% от полученных ранее доходов, а работники микропредприятий - 50%.
Размер пособия не будет превышать 700 евро.
Служба годоходов ранее начала выплачивать пособия по простою работникам предприятий, которые затронули последствия кризиса, связанного с распространением Covid-19. Для того, чтобы работники могли получать пособие по простою, предприятие должно соответствовать ряду критериев. Ранее пособия по простою не распространялись на самозанятых лиц, получателей авторских гонораров и работников микропредприятий.