Вт, 31.03.2020
Откликнувшись на призыв поучаствовать в акции благодарности, соседи выходили на балконы, аплодировали и кричали Paldies, выглядывали из своих окон. В такие моменты чувствуешь единство. Оно нам необходимо всегда, но сейчас, мне кажется, особенно. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Микропредприятия, самозанятые и авторы - получат пособия по простою

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Во вторник Кабинет министров поддержал предложение Министерства культуры о выплате пособий по простою самозанятым лицам, получателям авторских гонораров и работникам микропредприятий. 

Как сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш, самозанятые и получатели авторских получат 75% от полученных ранее доходов, а работники микропредприятий - 50%.

Размер пособия не будет превышать 700 евро. 

Служба годоходов ранее начала выплачивать пособия по простою работникам предприятий, которые затронули последствия кризиса, связанного с распространением Covid-19. Для того, чтобы работники могли получать пособие по простою, предприятие должно соответствовать ряду критериев. Ранее пособия по простою не распространялись на  самозанятых лиц, получателей авторских гонораров и работников микропредприятий. 

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