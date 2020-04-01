В регионах в общественном транспорте число пассажиров сократилось на 50-60%

С начала чрезвычайного положения в Латвии количество пассажиров в региональном общественном транспорте уменьшилось на 50-60%, заявил в интервью агентству LETA министр сообщения Талис Линкайтс.
Движение частным автотранспортом уменьшилось на 8%.
"Люди действительно стали задумываться, а есть ли необходимость куда-то ехать", - сказал министр, добавив, что меры предосторожности в общественном транспорте введены для того, чтобы еще больше ограничить перемещение людей и их риск заболеть.
Он напомнил, что перевозчики обязаны разместить в транспортных средствах необходимую информацию, а пассажиры - сообщать водителю. кондуктору или полиции о том, что правила не соблюдаются. Однако главное - это собственная ответственность людей, подчеркнул министр.
Теоретически человек, видя переполненный общественный транспорт, может сообщить в полицию, но на практике это выразится скорее в том, что он "подождет следующего трамвая".