Ср, 1.04.2020
Установление карантина для отдельных населенных пунктов в Латвии стоит рассмотреть, но не сегодня. Юрий Перевощиков, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний

В регионах в общественном транспорте число пассажиров сократилось на 50-60%

"Ikarus" markas autobuss, kuru "RÄ«gas satiksme" gatavo nodoÅ¡anai pilsÄtas skolu vajadzÄ«bÄm.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С начала чрезвычайного положения в Латвии количество пассажиров в региональном общественном транспорте уменьшилось на 50-60%, заявил в интервью агентству LETA министр сообщения Талис Линкайтс.

Движение частным автотранспортом уменьшилось на 8%.

"Люди действительно стали задумываться, а есть ли необходимость куда-то ехать", - сказал министр, добавив, что меры предосторожности в общественном транспорте введены для того, чтобы еще больше ограничить перемещение людей и их риск заболеть.

Он напомнил, что перевозчики обязаны разместить в транспортных средствах необходимую информацию, а пассажиры - сообщать водителю. кондуктору или полиции о том, что правила не соблюдаются. Однако главное - это собственная ответственность людей, подчеркнул министр.

Теоретически человек, видя переполненный общественный транспорт, может сообщить в полицию, но на практике это выразится скорее в том, что он "подождет следующего трамвая".

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