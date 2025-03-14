В Латвии не хватает социальных работников. В чем причина?

Одной из причин большого количества вакансий является неконкурентоспособная заработная плата и большой объем обязанностей, которые существенно отличаются в государственных и муниципальных социальных службах, поэтому специалисты предпочитают работать в государственном секторе.

Число социальных работников в социальных службах (без учета структурных подразделений) в стране сокращается - в 2021 году их было 1473, а в 2023 году - 1455.

Количество вакансий составляет 428, но реально их 148. Это можно объяснить тем, что предусмотренные в регламенте должности в социальных службах не созданы, заявила на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам представитель Министерства благосостояния Илзе Шкроделе-Дубровска.

Тот факт, что вакансии не заполняются в течение длительного времени, а рабочие обязанности перераспределяются между имеющимися сотрудниками, увеличивает риск профессионального выгорания и является препятствием для развития новых социальных услуг в самоуправлениях, подтверждает исследование 2023 года.

Что касается заработной платы, то она составляет от 880 евро в Краславском крае до 1796 евро в Ропажском крае, и у 61% работников социальных служб зарплата не достигает минимального размера для этих должностей - 1157 евро.

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