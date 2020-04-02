Министр: автоперевозки могут задерживаться

Он добавил, что в настоящее время механизмы Еврокомисссии не действуют, так как каждое государство заботится о себе.

"Наша дипломатическая служба подключается для решения острых ситуаций. В основном вопросы решаются на уровне двусторонних отношений, а не Еврокомиссии", - сказал министр.

На железной дороге проблемы с грузоперевозками были в феврале и марте, когда задерживались перевозки из Китая, но сейчас ситуация постепенно стабилизируется, сказал министр.

Уже в этом месяце китайские контейнеры появились в Европе.

Линкайтс отметил также, что на грузопоток влияют низкие цены на нефть, так как теряется мотивация куда-то отправлять грузы. Грузопоток по железной дороге примерно соответствует прогнозам, добавил он.