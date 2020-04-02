Министр: автоперевозки могут задерживаться

Хотя автоперевозчикам сейчас сложно доставлять грузы в установленные сроки, поток грузов идет, и латвийские производители и торговые компании снабжены всем необходимым, заявил в интервью агентству LETA министр сообщения Талис Линкайтс.
Он добавил, что в настоящее время механизмы Еврокомисссии не действуют, так как каждое государство заботится о себе.
"Наша дипломатическая служба подключается для решения острых ситуаций. В основном вопросы решаются на уровне двусторонних отношений, а не Еврокомиссии", - сказал министр.
На железной дороге проблемы с грузоперевозками были в феврале и марте, когда задерживались перевозки из Китая, но сейчас ситуация постепенно стабилизируется, сказал министр.
Уже в этом месяце китайские контейнеры появились в Европе.
Линкайтс отметил также, что на грузопоток влияют низкие цены на нефть, так как теряется мотивация куда-то отправлять грузы. Грузопоток по железной дороге примерно соответствует прогнозам, добавил он.
На вопрос, можно ли как-то повлиять на затраты по логистике, которые выросли, министр ответил, что грузоперевозки становятся дороже, и повлиять на это нельзя, так как в отрасли работают отношения спроса и предложения. В период, когда многие цепочки поставок прерваны, новые предложения стоят дорого. Однако, по мнению Линкайтса, перевозчики грузов находятся в лучшей ситуации по сравнению с пассажирскими.