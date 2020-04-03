Штраф за нарушение ограничений режима ЧС увеличен до 2000 евро

В целях эффективного выполнения мер и ограничений, предусмотренных распоряжением правительства о режиме чрезвычайной ситуации, максимальный размер штрафа за несоблюдение эпидемиологических требований для физических лиц повышен до 2000 евро. Ранее штраф составлял от 10 до 700 евро.

Штрафы для юридических лиц, которые составляли от 140 до 700 евро, повышены до 140-5000 евро.

Также предусмотрена административная ответственность за нарушение требований при получении пособий за простой.

Предусмотрено, что за предоставление недостоверной информации Службе государственных доходов с целью получения пособия штраф для физических лиц и членов правления предприятия составит до 1500 евро, при этом члены правления могут быть лишены права занимать определенные должности в коммерческих обществах.

Рассматривать административные дела о нарушениях требований чрезвычайного положения будут Государственная полиция и полиция самоуправлений.