Коронавирус - в 54 самоуправлениях. Добавилось Добеле и Приекуле

Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā

Interaktīvu karti var aplūkot šeit https://t.co/5vGSDjkgLs pic.twitter.com/fJe15zPEw9 — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 3, 2020

Сообщается, что из списка затронутых коронавирусом регионов исключен Балвский край.

Число заболевших увеличилось в Риге и Кекаве. В столице Covid-19 болеют от 251 до 750 человек, в Кекаве- от 11 до 20, пишет LETA.

В статистике есть и одна смерть - несмотря на то, что у 99-летней пациентки был ряд хронических заболеваний, ставших причиной смерти, она так или иначе включена в статистику по смертям от Covid-19, так как у нее он был.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 30 до 39 лет - 129 человек. Пациентов от 40 до 49 лет - 98. Отмечается высокий уровень заболеваемости в возрасте от 20 до 29 лет - 84 человека.

По 77 заболевших зарегистрировано в каждой из этих групп - от 50 до 59 лет и выше 60 лет. Также известно, что в возрасте до 19 лет заболели 28 человек.