В украинском Днепре выкопали сотни могил для жертв коронавируса. Но там еще никто не умер

В этом выпуске:

Сегодня ночью в России отменяются все международные рейсы - даже для возвращения россиян из-за границы.

Премьер Мишустин утвердил правила поведения граждан при режиме повышенной готовности, или ЧС.

Как ловят и штрафуют россиян за нарушение "самоизоляции" в разных регионах.

В Украине жителей обязали носить маски и ограничили в передвижении.

В Днепре из-за коронавируса на кладбищах копают сотни могил.

Бывший премьер Казахстана: После кризиса промышленность придется создавать заново.

В украинском городе Днепр начали выкапывать могилы для тех, кто умрет от коронавируса. Один трактор в день выкапывает 16 могил, говорит сотрудник мемориальной службы Сергей Радовский. Глубина могилы 2,5 метра, ширина - метр. Могилы готовят для тех, кто может умереть от коронавируса.

Но пока в городе только шесть подтвержденных диагнозов. Один человек выздоровел.

"Мы смотрим, как стремительно развивается эта ситуация у нас в Украине, к сожалению, было принято такое страшное решение - заранее подготовить 600 могил для возможности захоронить людей в случае смерти от коронавируса", - говорит заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

Отмечается, что власти на всякий случай закупили и пластиковые пакеты для умерших - 1000 штук.

Местная жительница Людмила говорит, что увидела фотографии в газете и ужаснулась. Она считает, что лучше бы потратили деньги на медицинские маски.

Днепр - четвертый по численности населения город Украины после Киева, Харькова и Одессы. Население - 1 млн.