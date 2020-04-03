Сб, 4.04.2020
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В украинском Днепре выкопали сотни могил для жертв коронавируса. Но там еще никто не умер

Мужчина копает могилу. Иллюстрация

ФОТО: MARVIN RECINOS / AFP

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • Сегодня ночью в России отменяются все международные рейсы - даже для возвращения россиян из-за границы. 
  • Премьер Мишустин утвердил правила поведения граждан при режиме повышенной готовности, или ЧС.
  • Как ловят и штрафуют россиян за нарушение "самоизоляции" в разных регионах.
  • В Украине жителей обязали носить маски и ограничили в передвижении. 
  • В Днепре из-за коронавируса на кладбищах копают сотни могил. 
  • Бывший премьер Казахстана: После кризиса промышленность придется создавать заново.

В украинском городе Днепр начали выкапывать могилы для тех, кто умрет от коронавируса. Один трактор в день выкапывает 16 могил, говорит сотрудник мемориальной службы Сергей Радовский. Глубина могилы 2,5 метра, ширина - метр. Могилы готовят для тех, кто может умереть от коронавируса.

Но пока в городе только шесть подтвержденных диагнозов. Один человек выздоровел. 

"Мы смотрим, как стремительно развивается эта ситуация у нас в Украине, к сожалению, было принято такое страшное решение - заранее подготовить 600 могил для возможности захоронить людей в случае смерти от коронавируса", -  говорит заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

Отмечается, что власти на всякий случай закупили и пластиковые пакеты для умерших - 1000 штук.  

Местная жительница Людмила говорит, что увидела фотографии в газете и ужаснулась. Она считает, что лучше бы потратили деньги на медицинские маски. 

Днепр - четвертый по численности населения город Украины после Киева, Харькова и Одессы. Население - 1 млн. 

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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