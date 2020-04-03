В украинском Днепре выкопали сотни могил для жертв коронавируса. Но там еще никто не умер

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Сегодня ночью в России отменяются все международные рейсы - даже для возвращения россиян из-за границы.
- Премьер Мишустин утвердил правила поведения граждан при режиме повышенной готовности, или ЧС.
- Как ловят и штрафуют россиян за нарушение "самоизоляции" в разных регионах.
- В Украине жителей обязали носить маски и ограничили в передвижении.
- В Днепре из-за коронавируса на кладбищах копают сотни могил.
- Бывший премьер Казахстана: После кризиса промышленность придется создавать заново.
В украинском городе Днепр начали выкапывать могилы для тех, кто умрет от коронавируса. Один трактор в день выкапывает 16 могил, говорит сотрудник мемориальной службы Сергей Радовский. Глубина могилы 2,5 метра, ширина - метр. Могилы готовят для тех, кто может умереть от коронавируса.
Но пока в городе только шесть подтвержденных диагнозов. Один человек выздоровел.
"Мы смотрим, как стремительно развивается эта ситуация у нас в Украине, к сожалению, было принято такое страшное решение - заранее подготовить 600 могил для возможности захоронить людей в случае смерти от коронавируса", - говорит заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.
Отмечается, что власти на всякий случай закупили и пластиковые пакеты для умерших - 1000 штук.
Местная жительница Людмила говорит, что увидела фотографии в газете и ужаснулась. Она считает, что лучше бы потратили деньги на медицинские маски.
Днепр - четвертый по численности населения город Украины после Киева, Харькова и Одессы. Население - 1 млн.
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.