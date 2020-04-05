Сейм запретил азартные игры, но бороться с нелегальным интернет-бизнесом не планирует

20 марта Сейм в срочном порядке должен был поддержать мероприятия по ограничению распространения Covid-19. Еще не стихли эмоции после шестидневных дебатов по поводу административно-территориальной реформы. Конструктивной работе не помогли взаимная ревность коалиционных партий и приближение выборов в Рижскую думу. В условиях борьбы с кризисом, связанным с пандемией Covid-19, была достигнута договоренность обойтись без популистских предложений. И оппозиция обещала время не тянуть. Однако заседание затянулось, вспыхнули ссоры, и в итоге депутаты сидели до ночи.

Позднее парламентарии окрестили 20 марта "черной пятницей". Не считая предложений правительства и экспертов, коалиционные партии голосовали за предложения оппозиции, на которые деньги запланированы не были, разрешили торговать в интернете алкоголем.

Однако из всех кризисных предложений самые длительные дискуссии были о закрытии игорных залов. НКП предлагала закрыть залы, а СЗК - и те азартные игры, что ведутся в Интернете.

После длительного обмена мнениями депутаты решили не только закрыть физические игорные залы, но и наложить табу на азартные игры в Интернете. Это произошло благодаря голосам НКП, СЗК, "Согласия" и Национального объединения.

Закрытие игорных залов - самое заметное политическое предложение Новой консервативной партии - как на выборах в Рижскую думу, так и в Сейм.

Их обвинения в поддержке бизнеса азартных игр адресованы объединению "Для развития/За!". Владелец игорного зала Fēnikss Янис Зузанс - в хороших отношениях с членом правления объединения Эдгаром Яунупсом. Зузанс вкладывал деньги в фонд "Искусству нужно пространство", которым руководит супруга Яунупса. После решения Сейма Зуанс сообщил, что прекратит поддерживать искусство.

В Латвии 300 игорных залов, половина из них - в Риге. В прошлом году их доходы достигли 250 миллионов евро. Сейчас до конца эпидемии все залы закрыты.

Через два года в силу вступит запрет на игорные залы в историческом центре Риги, поэтому часть из них, не дожидаясь окончания режима чрезвычайной ситуации, ликвидируются уже сейчас.

Сейм запретил не только игорные залы, но и азартные игры онлайн. Там рынок меньше - около 52 миллионов евро в год. Крупнейшие предприятия - Optibet, Viensviens и Betsafe. Но сейчас они работу остановили.

Однако продолжили свою деятельность нелегальные порталы, зарегистрированные в России и других странах. В год латвийские игроки тратят в них 30 миллионов евро. Инспекция азартных игр блокировала доступ более чем к двум тысячам адресов, но организаторы нелегальных азартных игр непрерывно регистрируют новые. С момента введения кризисных ограничений игра онлайн только выросла.

На этой неделе после двухнедельного карантина Сейм работу возобновил. Сейчас они признают, что закрытие интернет-бизнеса было эмоциональным решением. Как защитить жителей от нелегального рынка, где ограничений не существует, идей нет.

На следующий день руководитель бюджетной комиссии в Сейме Бондарс все-таки направил Торгово-промышленной палате предложение об отмене запрета на интерактивные игры. Однако после "черной пятницы" коалиционные партии договорились не поддерживать ни одного предложения, против которого выступает хотя бы один из партнеров. Сейм предложение отклонил.