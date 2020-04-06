Гришин: молодежь развлекается ездой на машинах. Выходные прошли без вопиющих нарушений

Полиция провела более 5100 проверок соблюдения ограничений и оформила 49 протоколов об административном нарушении.

По словам Гришина, выходные прошли спокойно - полиция ожидала даже большей активности людей.

Гришин пояснил, что большая часть проверок относится к людям, которые должны находиться в 14-дневной изоляции.

Количество таких людей с каждым днем уменьшается.

Гришин еще раз напомнил, что вопрос о дистанцировании в частном автомобиле не регулируется нормативными актами, и применять за это штрафы нет оснований. В то же время полиция получила несколько жалоб о том, что молодежь использует езду на автомобиле как развлечение. В этих случаях приняты превентивные меры.

Как уже сообщал RUS.TVNET, максимальный размер штрафа за несоблюдение эпидемиологических требований для физических лиц повышен до 2000 евро. Ранее штраф составлял от 10 до 700 евро.