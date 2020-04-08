29 новых случаев Covid-19 в Латвии. Общее количество заболевших - 577

Iepriekšējā diennaktī veikti 1461 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 29 cilvēkiem. Latvijā kopā veikti 24036 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 577 personām. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 8, 2020

В минувшие сутки был проведен 1461 анализ, 29 оказались положительными.

На данный момент в Латвии проверены 24 036 человек с подозрением на коронавирус, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Официально заболевание Covid-19 подтверждено у 577 латвийцев.

Госпитализировано 39 человек, 36 - в состоянии средней тяжести, 3 - в тяжелом.

На данный момент в Латвии зарегистрированы два случая смерти, связанные с инфекцией Covid-19, и ожидается заключение о причинах смерти еще одного человека - постояльца приюта "Синий крест".

Как сообщал RUS.TVNET, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков в понедельник завил, что при сохранении строгого мониторинга можно думать о смягчении отдельных ограничений. Он уточнил, что смягчение ограничений не означает отмены чрезвычайного положения.

Во вторник Кабинет министров решил продлить объявленное в Латвии из-за пандемии Covid-19 чрезвычайное положение до 12 мая.

По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, несмотря на то, что ситуация с распространением Covid-19 в Латвии стабилизируется и уменьшается количество новых случаев заражения, в ближайшее время нельзя забывать о введенных правительством мерах безопасности.

"Я надеюсь, что до Лиго нам удастся справиться с "Covid-19", - заявила она.