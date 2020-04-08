Около 500 человек отправятся на паромах в командировки

Разрешение на эти рейсы дал министр сообщения Талис Линкаитс. Он пояснил, что в первую очередь разрешения предоставляются работникам тех предприятий, которые получили разрешения на работу заграницей от Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA).

В агентстве же указывают, что осознают нынешнюю ситуацию и то, что безопасность находится на первом месте.

Однако, по их словам, нужно уметь находить баланс между безопасностью и бизнес-интересами. Предприятия, которым даны разрешения на командировки, в основном, работают в сфере строительства и работники будут находиться заграницей в среднем на протяжении трех месяцев.

Как ранее сообщал RUS.TVNET, для того, чтобы поехать в командировку, нужно заполнить анкету на сайте LIAA. После этого LIAA отправит информацию перевозчику, которое свяжется с компанией и предложит приобрести билеты. Нужно рассчитывать, что по возвращению из командировки работникам предстоит провести две недели в самоизоляции.

Больше информации о возможности поехать в командировку можно узнать в LIAA: позвонить по номеру 68803505, или же написать на э-почту jautajumi@liaa.gov.lv.