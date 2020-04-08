Подготовка к росту числа больных: на 14 млн увеличвают основной капитал больниц

К такому концептуальному соглашению в среду пришла рабочая группа по поддержке предпринимательства и работающих под руководством министра финансов Яниса Рейрса.

Как сообщили в Минфине, это поможет превентивно подготовиться к возможному росту числа больных Covid-19.

Средства предназначены для приобретения дополнительного оборудования для проведения диагностики и анализов.

Решение рабочей группы предусматривает, что:

Основной капитал Восточной больницы, который на данный момент составляет 37, 49 млн евро, будет увеличен на 6,7 млн евро.

Основной капитал больницы им. Страдиня, который составляет 49,97 млн евро, будет увеличен на 3,7 млн евро.

В свою очередь основной капитал Детской больницы, который составляет 5,72 млн евро, будет увеличен на 3,6 млн евро.

Окончательное решение об увеличении основного капитала больниц правительство примет после того, как Минздрав подаст необходимые документы.