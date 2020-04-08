Ср, 8.04.2020
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В апреле количество безработных в Латвии выросло на 4415 человек

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

В апреле число безработных в Латвии выросло на 4415 человек, на данный момент в стране зарегистрировано 65 942 безработных, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (NVA).

На сегодняшний день в NVA зарегистрировано 17 923 вакансии. Несмотря на то, что в апреле появилась 1061 новая вакансия, с 1 апреля количество вакансий уменьшилось на 9048.

Тем временем о коллективных увольнениях в связи с вызванным Covid-19 кризисом в NVA сообщили уже 28 компаний, которые планируют уволить в целом 4135 работников.

Заявления поступают от предприятий таких отраслей, как транспорт и хранение, гостиничная отрасль и общепит, оптовая и розничная торговля, обрабатывающая промышленность, недвижимость, услуги развлечений и отдыха, лесное хозяйство и др. О коллективных увольнениях заявили также работодатели сферы финансов и страхования и информационно-коммуникационных услуг.

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