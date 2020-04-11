Вс, 12.04.2020
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ФОТО, ВИДЕО ⟩ В Риге на улице Сеску сгорел хостел

ФОТО: "Apollo" aculiecinieks

Вечером в субботу, 11 апреля, из-за пожара в Риге было блокировано движение на улице Сеску. Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Вызов о пожаре в двухэтажном деревянном доме был получен в 18:26. Горели крыша и стена здания площадью примерно 550 квадратных метров. Для тушения использовали шесть автоцистерн. 

На месте происшествия работали 30 спасателей.

По состоянию на 19:30 пожарным удалось локализовать возгорание. Данных о пострадавших нет. 

Галерея: Пожар в Плявниеках

Для того, чтобы провести работы по тушению, пришлось блокировать движение на улице Сеску. 

Rīgas satiksme из-за блокировки временно приостановило движение автобусов 50-го маршрута. Для движения улица была открыта в 22:30.

Видео: Пожар удалось локализовать

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