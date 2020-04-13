Ограничить взыскание долгов на время ЧС: начат сбор подписей

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за ограничение взыскания долгов во время чрезвычайного положения.
Автором инициативы выступает Янис Винтерс. По его мнению, необходимо внести изменения в процесс взыскания задолженностей и платежей по кредитам в период объявленного в связи с Covid-19 чрезвычайного положения.
Винтерс подчеркивает, что в настоящий момент жители Латвии по одним только "быстрым кредитам" задолжали 800 млн евро.
"Если предположить, что их ставки составляют более 90%, запланированные на амортизацию кризиса 2 млрд не помогут даже вернуть быстрые кредиты, не говоря об остальных. Необходимо, чтобы деньги для разогрева экономики действительно дошли до жителей, а не ушли из латвийской экономики через банки и предприятия по взысканию долгов", - заявляет автор инициативы.
Он предлагает внести в законы изменения, чтобы на время чрезвычайного положения ввести кредитные каникулы в отношении взятых в Латвии займов, а также ограничить деятельность судебных исполнителей.
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