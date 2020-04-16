Внеочередные выборы в Рижскую думу состоятся в конце августа

Ранее депутаты признали поправки к закону о роспуске Рижской думы срочными, поэтому они были рассмотрены в ускоренном порядке. Члены ответственной за законопроект бюджетно-финансовой комиссии Сейма пришли к соглашению, что нет необходимости собираться на заседание после рассмотрения поправок в первом чтении. Таким образом было принято решение о том, что к законопроекту нельзя будет подавать предложения.

В результате Сейм проголосовал за законопроект два раза подряд - в первом и втором или окончательном чтении.

Когда началось голосование по законопроекту во втором чтении, один из депутатов оппозиции заявил, что у него есть предложения к поправкам, однако это не было принято во внимание.

За поправки к закону в окончательном чтении проголосовали 82 парламентария.

Первоначально планировалось, что выборы в столице пройдут 25 апреля, но из-за пандемии "Covid-19" их дата была перенесена на 6 июня, при этом допускалось, что выборы могут быть перенесены еще раз.

Позже коалиционные партии договорились перенести выборы на 5 сентября, однако после этого Кабинет министров поддержал перенос выборов на 29 августа.

Решение о переносе выборов на 29 августа предусматривает, что Центральная избирательная комиссия должна объявить о них 7 июля.