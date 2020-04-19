Yandex.Taxi поддержит водителей в Латвии, пострадавших от коронавируса

Недавно сервис Yandex.Taxi сформировал фонд финансовой помощи для партнеров. Он направлен на водителей, которые пострадали от коронавируса, сообщили RUS.TVNET в компании.
География фонда постепенно расширяется, и теперь программа помощи стала доступна в Латвии. Общий объём фонда в странах, где работает сервис — более 6 миллионов евро.
Средства пойдут на выплаты водителям, которые заболели коронавирусом или были отправлены на карантин из-за контактов с заболевшими.
Программа распространяется на всех, кто работает с сервисом регулярно и выполняет заказы хотя бы пару часов в день.
Размер финансовой поддержки зависит от истории выполненных заказов, в день он составит половину чистого среднего суточного дохода за последние полгода. Вознаграждение рассчитывается за 14 дней болезни или карантина.
Чтобы получить помощь, водителю необходимо обратиться в службу поддержки Yandex.Taxi через свое водительское приложение, указать, что случилось, и прислать фото подтверждающих документов.
Yandex.Taxi запустилось в Латвии в 2018 году.
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