Пакеты с продуктами и полиция у входа. Быт постояльца в самоизоляции в гостинице Елгавы

Гостиница Zemgale в Елгаве принимает людей, которым необходимо провести 14 дней в самоизоляции. Это позволяет планировка здания - один вход предусмотрен для обычных гостей, и второй - для людей, которые находятся в самоизоляции.

У входа дежурит работница муниципальной полиции, которая следит за пока единственным гостем гостиницы.

Хозяин гостиницы Айвар Зелтиньш рассказал, что единственный самоизолирующийся постоялец не использует общую кухню, продовольствие ему привозят близкие.

"Когда приезжает родственник, он оставляет пакеты с провизией у дверей, и только после этого постоялец ее забирает", - рассказал хозяин гостиницы.

Полицейский каждый день измеряет температуру Сергея. Разработан целый ряд правил, который должен соблюдать человек, в условиях самоизоляции проживающий на первом этаже гостиницы.

"Правила строгие. Мы не разрешаем проносить в помещение алкоголь - все для того, чтобы гости могли находиться в комфорте, чтобы не создавать риски для окружающих", - добавил Зелтиньш.

Единственного постояльца гостиницы, находящегося на самоизоляции, зовут Сергей. Недавно он вернулся из трехнедельного путешествия по Европе - был в Нидерландах, Бельгии, Германии. В елгавской квартире ему было мало места, поэтому он решил провести 14 дней в гостинице.

"Сплю до обеда, потом иду на небольшую прогулку неподалеку, сейчас вернулся и смотрю фильм. Могу выйти покурить, проблем с этим нет", - рассказал он о своем стандартном дне на самоизоляции.

"Речь идет не о заработке, а о том, чтобы снизить убытки", - прокомментировал Зелтиньш. "Те люди, которые живут на втором и третьем этажах, никак не пересекаются с теми, кто на самоизоляции на первом этаже", - добавил он.

Видео: Сюжет 900 sekundes (на латышском языке)