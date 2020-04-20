Есть ли смысл носить маски? Отвечает инфекционист

Как свидетельствует опыт отдельных стран, массовое ношение масок не имеет "огромного" эффекта в борьбе с распространением болезни, хотя в отдельных ситуациях для использования масок есть основания, заявил в понедельник, 20 апреля, главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

Он пояснил, что в Латвии маски используются, когда нарушается двухметровая дистанция между людьми, поэтому Минздрав рекомендует их использовать всем медикам и пациентам, которые имеют контакт с медиками.

Клиническая университетская больница им. Паула Страдиня каждый день использует несколько тысяч масок, чтобы создать барьер между пациентами и персоналом.

Сейчас маски есть в достаточном количестве, и их качество соответствует требованиям, сказал Думпис.

На вопрос о необходимости массового использования масок Думпис ответил, что специалисты много дискутировали об этом. Общий вывод таков, что необходимость массового использования масок зависит от эпидемической ситуации в стране.

Например, в Италии, Франции, Великобритании и США очень много заболевших Covid-19, поэтому ношение масок обосновано.

Если люди соблюдают двухметровую дистанцию, для использования масок нет оснований. Напротив, в тех случаях, когда дистанция невозможна, например, в переполненном транспорте, в магазине, маски могут использоваться, сказал специалист.