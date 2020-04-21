Внимание! На Юрмальском шоссе возобновились строительные работы

Сегодня после зимнего перерыва планируется возобновить строительные работы на участке Юрмальского шоссе (A10) от пешеходного моста у границы Риги до пропускного пункта, сообщили агентству LETA в Latvijas valsts ceļi.
На этой неделе будут закрыты съезд с Рижской окружной дороги по направлению в Юрмалу и съезд с Юрмальского шоссе по направлению из Риги в Бабите. Движение будет организовано по объездным путям.
Планируется, что в июне на Юрмальском шоссе движение будет организовано в обоих направлениях по одной стороне проезжей части.
Перестройка Юрмальского шоссе началась в июне прошлого года. Работы выполняет компания A.C.B. un Binders за 23 млн евро, включая НДС. Завершение работ планируется в сентябре.
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