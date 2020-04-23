Минэкономики предложило на время режима ЧС более гибко применять закон о труде

Поданные поправки предусматривают, что работодатели, соответствующие условиям программы углубленного сотрудничества, в том случае, если на них повлиял кризис, вызванный Covid-19, могут выплачивать работникам вознаграждение за простой в размере до 70% от зарплаты. В настоящее время предусмотрено, что зарплата в случае простоя выплачивается в полном размере.

Минэкономики подчеркивает, что в любом случае работнику будет сохранено вознаграждение в размере минимальной зарплаты и за каждого ребенка пособие соцобеспечения. Данная норма может действовать до 31 декабря.

Также предусмотрено, что работник, не согласный с уменьшением зарплаты, может уволиться, не соблюдая требование закона о труде о том, чтобы проработать месяц после заявления об увольнении. В этом случае работодатель обязан выплатить выходное пособие.

Также в поправках предусмотрена возможность при кратковременном сокращении производства договориться с работником о неполном рабочем времени.

По мнению Минэкономики, эти поправки позволят работодателям более гибко организовывать рабочие места и сохранять их.