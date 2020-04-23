Правительство вложит почти 50 млн евро в основной капитал аэропорта "Рига"

Также принято решение оставить в распоряжении предприятия дивиденды за 2019 год в размере 4,51 млн евро.

Как указывает Минсообщения, эти меры помогут аэропорту преодолеть последствия кризиса из-за Covid-19 и стабилизировать деятельность крупнейшего международного авиаузла в Балтии.

Министр сообщения Талис Линкайтс подчеркнул, что Рижский аэропорт является главным центром авиасообщения в регионе и стратегически важным для государства объектом инфраструктуры.

"Я уверен, что после отмены чрезвычайного положения удобное сообщение в Балтии и Европе будет необходимо и нашим предпринимателям, и населению. В настоящее время важно обеспечить деятельность аэропорта в условиях снижения спроса", - подчеркнул министр.

В Минсообщения также напомнили, что в прошлом году Рижский аэропорт достиг наилучших финансовых показателей, а количество обслуженных пассажиров составило 7,8 млн.

Решение правительства на время прекратить международные пассажирские перевозки напрямую повлияло на деятельность аэропорта, почти полностью остановив его хозяйственную деятельность. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года в первой половине апреля этого года пассажиропоток в аэропорту сократился на 99,9%.

В настоящее время основной капитал аэропорта "Рига" составляет 28,61 млн евро, а после увеличения составит 78,52 млн евро.

Галерея: Опустевший аэропорт "Рига"