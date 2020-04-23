Мнение: "На самом деле государство серьезно помогать не хочет"

Он отметил, что большинство грузоперевозчиков нуждается в этих пособиях, но в этой отрасли от заключения договора до окончания работы проходит полтора-два месяца, поэтому деньги в марте еще продолжали поступать, и квалифицироваться на пособия было невозможно.

"В апреле ситуация стала более тяжелой, а через месяц будет еще тяжелее - перевозчикам нужно будет начинать работать, но будет некому",

- сказал Поцилуйко, добавив, что в апреле квалифицироваться на пособия удастся.

Он добавил, что перед предоставлением пособия предприятия проверяют, действительно ли никто не сидит в офисе и не работает. Кто-то получает пособие 20 евро, кто-то - 200 евро.

"Государство поддерживает так, чтобы никто не мог сказать, что помощи не было, но на самом деле государство серьезно помогать не хочет", - сказал глава ассоциации.

Он пояснил, что в отрасли автоперевозок есть зарплаты и командировочные. Зарплата составляет неполных 500 евро, соответственно, пособие выплачивается в размере 200 евро. Работающему в отрасли автоперевозок выгоднее стать безработным, чем получать пособие за простой.

Ассоциация направила министрам свои предложения о помощи отрасли, например, уменьшить акцизный налог, отложить дорожную пошлину, улучшить коммуникацию с банками, чтобы они отложили выплаты по лизингу.