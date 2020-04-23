Мнение: "На самом деле государство серьезно помогать не хочет"

В марте ни один грузоперевозчик не смог квалифицироваться на пособия за простой, рассказал агентству LETA руководитель ассоциации автоперевозчиков Latvijas auto Александр Поцилуйко.
Он отметил, что большинство грузоперевозчиков нуждается в этих пособиях, но в этой отрасли от заключения договора до окончания работы проходит полтора-два месяца, поэтому деньги в марте еще продолжали поступать, и квалифицироваться на пособия было невозможно.
"В апреле ситуация стала более тяжелой, а через месяц будет еще тяжелее - перевозчикам нужно будет начинать работать, но будет некому",
- сказал Поцилуйко, добавив, что в апреле квалифицироваться на пособия удастся.
Он добавил, что перед предоставлением пособия предприятия проверяют, действительно ли никто не сидит в офисе и не работает. Кто-то получает пособие 20 евро, кто-то - 200 евро.
"Государство поддерживает так, чтобы никто не мог сказать, что помощи не было, но на самом деле государство серьезно помогать не хочет", - сказал глава ассоциации.
Он пояснил, что в отрасли автоперевозок есть зарплаты и командировочные. Зарплата составляет неполных 500 евро, соответственно, пособие выплачивается в размере 200 евро. Работающему в отрасли автоперевозок выгоднее стать безработным, чем получать пособие за простой.
Ассоциация направила министрам свои предложения о помощи отрасли, например, уменьшить акцизный налог, отложить дорожную пошлину, улучшить коммуникацию с банками, чтобы они отложили выплаты по лизингу.
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