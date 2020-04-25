У части налоговых должников долги появились впервые за этот год

По информации Lursoft, в начале апреля было зафиксировано 37 036 компаний, налоговая задолженность которых превышала 150 евро. Из них 4372 предприятия еще месяц назад не были в числе налоговых должников, а у 2954 компаний налоговый долг в апреле был зафиксирован впервые в этом году. Четвертая часть этих компаний работает в розничной торговле.

Lursoft подчеркивает, что в начале пандемии Covid-19 правительство приняло решение о том, что пособия за простой смогут получать только работники тех компаний, у которых нет зарегистрированных налоговых задолженностей.

Возможно, это привело к тому, что 519 налоговых должников в марте покрыли свои налоговые задолженности, несмотря на то, что в предыдущие месяцы у компаний были долги.

В свою очередь в апреле эти же компании опять появились в рядах налоговых должников, свидетельствуют обобщенные Lursoft данные.