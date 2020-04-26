Balticovo: Риски распространения птичьего гриппа остаются высокими

По его словам, из-за нетипично теплой зимы уже в феврале этого года появилась угроза птичьего гриппа, был зафиксирован ряд вспышек заболевания в Польше, Украине и других странах Европы.

Он напомнил, что из-за этого Продовольственно-ветеринарная служба приняла решение объявить чрезвычайное положение в птицеводстве, что предполагает введение более строгих требований биобезопасности.

Аушкапс добавил, что ужесточение этих требований не оказало существенного влияния на доступность яиц или спрос на них.

"Мы все еще соблюдаем повышенные меры предосторожности, потому что птицы еще мигрируют и риски высоки. Часто слышим о новых случаях гриппа в Европе, поэтому соблюдаем особую осторожность", - подчеркнул Аушкапс.

Balticovo является крупнейшим производителем яиц и яичных продуктов в северной Европе с опытом работы более 45 лет. Производство и филиалы Balticovo находятся в Иецаве, Мадоне и Даугавпилсе. 70% продукции Balticovo экспортируется в более чем 20 стран. Крупнейшим владельцем компании является ООО BCO, которому принадлежит 95,42% акций.