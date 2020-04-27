Домбровский: кризисные решения должны быть специфическими для каждой отрасли

Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос о том, как помочь компаниям, которые продолжают производство, но сталкиваются с проблемами в экспорте своей продукции.

Домбровский отметил, что, например, предоставленная фермерам поддержка была очень щедрой и специфичной, потому что разработка ее принципов была доверена Министерству земледелия, которое лучше других знает эту отрасль.

Однако, например, у Министерства экономики, по словам Домбровского, нет двустороннего диалога с активными отраслями народного хозяйства. По словам депутата, решения нужно разрабатывать и предлагать именно на уровне отраслей, понимая, что происходит, например, в промышленности, фармацевтике, туристической отрасли и т.д. Он подчеркнул, что решения для всех отраслей не могут быть шаблонными.

Домбровский также отметил, что решение доверить выплату пособий за простой Службе госдоходов (СГД) было неверным, потому что СГД не хватает производительности, а также из-за специфического "менталитета" учреждения, которое привыкло собирать налоги, а не выплачивать пособия.

Таким же неудовлетворительным результат был бы, если бы социальным службам внезапно доверили сбор налогов, заявил политик.

По его словам, правительству нужно было взять в свои руки контроль за выплатой пособий по простою, чтобы не возникала ситуация, когда только небольшое количество предприятий может квалифицироваться для получения поддержки.