Swedbank предлагает осуществлять платежи, зная лишь телефонный номер получателя

Перечисления такого типа доступны не только между клиентами Swedbank, ни и клиентам других банков, которые присоединились к Регистру мгновенных ссылок, содержащемуся Банком Латвии.

Поэтому платежи, где надо указывать только номер мобильного телефона получателя, стали теперь доступны не менее 90% клиентов коммерческих банков Латвии, что сделало их новым стандартом взаиморасчетов.

"Данные последних кварталов показывают, что для наших клиентов мобильное приложение стало основным видом использования банка - в марте этого года количество случаев авторизации в приложении Swedbank более чем в три раза превысило применение интернет-банка в компьютере, в свою очередь, число сделанных в приложении платежей опередило интернет-банк уже в прошлом году.

Чтобы сделать платеж, больше не надо вводить номер счета получателя - можно просто выбрать лицо в списке контактов своего телефона или ввести телефонный номер вручную",

- указывает руководитель управления клиентского сервиса Swedbank Вадим Фролов.

Телефонный номер получателя должен быть зарегистрирован в системе Банка Латвии

Чтобы можно было начать использовать возможности платежей на телефонный номер, клиентам Swedbank не надо делать никаких дополнительных действий, надо только убедиться, что в устройстве действует новейшая версия приложения Swedbank - iOS (41.0) или Android (21123).

Однако чтобы получать платежи на телефонный номер, надо зарегистрироваться в Системе мгновенных ссылок Банка Латвии, которая используется для обеспечения данной услуги. Эта платформа позволяет привязать счет лица к его номеру мобильного телефона, который заверен, или верифицирован в Swedbank.

"Пользователь в системе Банка Латвии может зарегистрироваться, используя приложение Swedbank: все, что надо сделать, - подтвердить свой телефонный номер и указать счет, на который вы будете получать входящие перечисления (к одному телефонному номеру можно привязать только один счет). В свою очередь, если плательщик захочет отправить деньги тому, кто еще не зарегистрировал свой номер в системе, в приложение встроена удобная возможность послать приглашение присоединиться к системе", - поясняет В.Фролов.

Возможность не только рассчитываться между клиентами Swedbank, но и отправлять платежи клиентам других банков

Присоединение к Регистру мгновенных ссылок открывает возможность делать платежи без указания счета и в другие банки в Латвии - сейчас к системе присоединились также банки SEB и Citadele.

Платежи на телефонный номер будут возможны только в евро, и к ним будет применяться такая же плата, как к обычным перечислениям внутри страны.

Как указывает Swedbank, платежи на телефонный номер безопасны - уровень их безопасности такой же, как у обычных перечислений внутри страны.

"Телефонный номер используется только как идентификатор пользователя, по которому в системе Банка Латвии находится IBAN-номер счета получателя, который после этого используется для выполнения перечисления. Это предоставляет больше удобств пользователям, в то же время сохраняя высокий уровень безопасности", - замечает В.Фролов.