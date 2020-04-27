Празднование Лиго: министр допускает пересмотр отдельных ограничений

Министр допустила, что это могут быть как раз те случаи, ограничения на которые будут пересмотрены и, возможно, не продлены в полном объеме.

Также актуален вопрос, можно ли будет проводить летом лагеря для детей и сколько детей смогут одновременно собираться в них.

Сообщается, что Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки (МОН) достигли соглашения, что МОН уже на этой неделе разработает рекомендации по проведению спортивных занятий и подаст предложение на рассмотрение правительству.

Представители министерств говорили о спортивных занятиях на улице, об индивидуальных занятиях и о командных занятиях с соблюдением известного дистанцирования.

Обсуждались и другие аспекты, например, использование своего инвентаря.

Министерства договорились, что занятия спортом будут разрешены людям в возрасте от 7 до 65 лет. Пока что речь не идет о контактных видах спорта.

Что касается профессионального спорта, то, если спортсмен имеет трудовой договор с клубом или спортивной базой, он имеет право ходить на тренировки. В командных видах спорта это фактически было разрешено с соблюдением дистанции.