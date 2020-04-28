Минблаг предложит платить соцвзносы во всех налоговых режимах. По крайней мере, с "минималки"

Если декларированная зарплата ниже минимальной, разницу нужно будет покрывать, но еще решается, будет ли это делать только работодатель или и сами работники. По словам представителя Минблага, такая система уже давно введена в Литве и Эстонии и призвана защитить работников.

Муйжниеце отметила, что будут и исключения, например, люди с инвалидностью и те, кто только начал трудовую деятельность.

Также эта норма может не относиться к самозанятым, но этот вопрос еще обсуждается.

В настоящее время треть населения страны, то есть около 300 тыс. человек платят соцвзносы до минимальной зарплаты, а это означает, что социальная защищенность критически низкая. Это хорошо видно по пособиям за простой, которые рассчитываются по зарплате за предыдущие шесть месяцев, сказала представитель Минблага.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров поручил Минблагу разработать решение по введению минимальных соцвзносов для всех налоговых режимов.

Правительство заслушало доклад Службы государственных доходов (СГД) о выплате пособий за простой, в котором отмечалось, что в общем налоговом режиме средние социальные взносы составили в 2019 году 273,7 евро на одного работника, а в режиме микропредприятия - 98,86 евро.

Как заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, существующая налоговая система в известной мере легализует то, что в период кризиса многие жители оказались социально незащищенными.

"Если мы не изменим это сейчас, то к следующему кризису придем в таком же положении", - сказал Кариньш.