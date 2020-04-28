Министр: после отмены ограничений в общественном транспорте надо будет носить маски

"Сегодня состоялись продуктивные переговоры транспортной отрасли и Министерства здравоохранения о постепенном отказе от ограничений Covid-19", - написал министр, добавив, что в общественном транспорте жителям придется носить маски.

Šodien bija produktīvas pārrunas transporta nozarei ar Veselības ministriju par pakāpenisku iziešanu no covid ierobežojumiem. Atsākoties burzmai sabiedriskajā transportā būs jālieto sejas maskas — Tālis Linkaits (@Talis_L) April 28, 2020

Однако во вторник главный инфекционист Министерства здравоохранения, профессор Уга Думпис заявил, что на данный момент не видит необходимости в том, чтобы в общественных местах все жители Латвии носили медицинские маски.

Как сообщалось, уже с 27 марта пассажирским перевозчикам, организаторам перевозок и пассажирам необходимо соблюдать ряд мер предосторожности.

Перевозчики должны по возможности ограничивать число пассажиров, например, продавая не более 50% билетов на рейсы. Также перевозчики должны обеспечивать дистанцирование водителя от пассажиров и усиленную дезинфекцию салона.

В свою очередь пассажиры должны использовать общественный транспорт только при крайней необходимости.