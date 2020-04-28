Министр: после отмены ограничений в общественном транспорте надо будет носить маски

Когда начнется отмена введенных из-за Covid-19 ограничений, в общественном транспорте нужно будет использовать защитные маски, заявил министр сообщения Талис Линкайтс в Twitter.
"Сегодня состоялись продуктивные переговоры транспортной отрасли и Министерства здравоохранения о постепенном отказе от ограничений Covid-19", - написал министр, добавив, что в общественном транспорте жителям придется носить маски.
Šodien bija produktīvas pārrunas transporta nozarei ar Veselības ministriju par pakāpenisku iziešanu no covid ierobežojumiem. Atsākoties burzmai sabiedriskajā transportā būs jālieto sejas maskas— Tālis Linkaits (@Talis_L) April 28, 2020
Однако во вторник главный инфекционист Министерства здравоохранения, профессор Уга Думпис заявил, что на данный момент не видит необходимости в том, чтобы в общественных местах все жители Латвии носили медицинские маски.
Как сообщалось, уже с 27 марта пассажирским перевозчикам, организаторам перевозок и пассажирам необходимо соблюдать ряд мер предосторожности.
Перевозчики должны по возможности ограничивать число пассажиров, например, продавая не более 50% билетов на рейсы. Также перевозчики должны обеспечивать дистанцирование водителя от пассажиров и усиленную дезинфекцию салона.
В свою очередь пассажиры должны использовать общественный транспорт только при крайней необходимости.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!