Вт, 28.04.2020
Думаю, мы придем к тому, что было бы желательно всем носить защитные маски в общественном транспорте и магазинах. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
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Министр: после отмены ограничений в общественном транспорте надо будет носить маски

Пассажир в общественном транспорте в Латвии, в период режима ЧС из-за Covid-19

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Когда начнется отмена введенных из-за Covid-19 ограничений, в общественном транспорте нужно будет использовать защитные маски, заявил министр сообщения Талис Линкайтс в Twitter.

"Сегодня состоялись продуктивные переговоры транспортной отрасли и Министерства здравоохранения о постепенном отказе от ограничений Covid-19", - написал министр, добавив, что в общественном транспорте жителям придется носить маски.

Однако во вторник главный инфекционист Министерства здравоохранения, профессор Уга Думпис заявил, что на данный момент не видит необходимости в том, чтобы в общественных местах все жители Латвии носили медицинские маски. 

Как сообщалось, уже с 27 марта пассажирским перевозчикам, организаторам перевозок и пассажирам необходимо соблюдать ряд мер предосторожности.

Перевозчики должны по возможности ограничивать число пассажиров, например, продавая не более 50% билетов на рейсы. Также перевозчики должны обеспечивать дистанцирование водителя от пассажиров и усиленную дезинфекцию салона.

В свою очередь пассажиры должны использовать общественный транспорт только при крайней необходимости.

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