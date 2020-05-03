"Согласистка" Кривцова предложила присвоить вилле семьи Красовицкого статус памятника культуры

Долгое время богатейшие люди Латвии влияли на политические процессы, оказывая финансовую поддержку нескольким партиям.

И предложение депутата Юрмальской думы от "Согласия" Елизаветы Кривцовой о недвижимости семьи Красовицкого вызывает мысли о действиях в интересах экс-банкира. Кривцова предложила присвоить Villa Marta статус культурно-исторического наследия, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Красовицкие живут в Villa Marta с 1995 года. Здание, которое приобрела семья, ранее было санитарно-эпидемиологическим центром. Его состояние было плохим, его снесли и фактически построили заново.

Однако виллы Красовицким не хватило. Появились дополнительные здания для бассейна, теннисных кортов, гостей. Чтобы все это объединить, Красовицкие закрыли публичную улицу.

Построенный в 90-е годы комплекс зданий вызвал большое противостояние общества. Была не только закрыта улица, но и снесены исторические деревянные здания в трех кварталах.

Мнения депутатов Юрмальской думы разделились, однако после пожертвования банкира на благоустройство города в размере 120 000 евро самоуправление дало застройке зеленый свет.

Все эти годы участок 3-й линии между проспектами Булдуру и Видус скрыт за высоким забором. Красовицкие эту поперечную улицу арендовали у Юрмальской думы. По мнению защитников Юрмалы, так руководимая Гатисом Трукснисом дума пыталась тайно передать участок улицы на приватизацию. Об этом свидетельствует то, что четыре года назад в ходе разработки поправок к плану территории внезапно "пропали" красные линии.

Договор аренды с Красовицкими самоуправление заключает каждые пять лет. После решения суда договоренность нужно было заключать зановао, включив в договор и требуемую просматриваемость улицы.

Однако в комитете окружающей среды и развития выступила депутат Элизавета Кривцова из "Согласия" - Юрмальской думе нужно обратиться в Национальное управление культурного наследия с просьбой оценить статус культурно-исторического наследия Villa Marta.

Оппозиционный депутат считает, что у установки такого статуса есть только одна цель. Если бы комплекс зданий был включен в список памятников культуры, его неприкосновенность была бы установлена, если в будущем, например, в случае смены собственника, вопрос об открытии частной улицы Красовицких для общественного пользования вернется. Однако оппозиционный депутат на заседании осталась в меньшинстве. Предложение Кривцовой поддержали два коалиционных депутата из СЗК - Янис Лединьш и Анита Адияне.

Самоуправления могут призывать включать в список памятников культуры местного значения любые объекты, обладающие культурно-исторической ценностью. Для этого руководимому Юрисом Дамбисом Управлению культурного наследия необходимо оценить как архитектуру Villa Marta, так и характер культурной среды. И свою подпись должен поставить министр культуры.

Юрмальская дума категорически отказывается отозваться на призыв Общества по защите Юрмалы включить в список "Буковый домик" - внешне не выдающееся здание у моря, где началась любовь и творческая совместная жизнь Аспазии и Райниса. Совсем наоборот - самоуправление продало домик с аукциона.

После возникшего у Nekā personīga интереса представитель СЗК Анита Адияне на этой неделе отозвала свое голосование в комитете и дальше его продвигать не будет.

Элизавета Кривцова руководит комитетом по туризму. Ей нужно заботиться об увеличении числа туристов в городе-курорте. Несмотря на то, что в дюнной зоне за последние годы построено более 20 гостевых домов, или домов отдыха, они сейчас публично недоступны. После постройки их разделили на части и продали как квартиры.

Оппозиционный депутат и одновременно представитель Общества по защите Юрмалы Улдис Кронблумс попросил комитет Кривцовой контролировать использование зданий соответственно выданным разрешениям, однако никаких регулярных проверок в так называемых гостевых домах проведено не было.