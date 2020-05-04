Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 4 по 10 мая 2020 года

Василиса Володина - известная телеведущая, психолог и один из самых популярных астрологов в России. Ее прогноз на эту неделю поможет представителям всех знаков Зодиака привлечь в свою жизнь больше счастья в столь непростое и динамичное время.
Овен
Овнам на этой неделе предстоит встретиться с некоторыми проблемами, о которых они не будут даже подозревать. В их решении им придется положиться на собственное чутье и неординарный ум. Кроме того, можно время от времени уповать на подсказки и помощь близких.
В любовных делах представителей этого знака ждут некоторые испытания, с которыми можно справиться, если не терять самообладания и верить в любовь.
Придется брать инициативу в своих руки, чтобы все шло как по маслу. Это идеальное время для романтики, новых знакомств и флирта, пусть и виртуального.
Есть шанс даже возродить старые отношения.
Телец
У Тельцов будет возможность разрешить все самые острые проблемы в любви и в работе. Не стоит вступать в полемику с начальством, коллегами и уж тем более с клиентами. Желательно показывать всем этим людям свое добродушие и желание пойти навстречу. Что до финансов, то лучше не тратить деньги на гаджеты, развлечения, в также поездки.
Дома сменить обстановку можно при помощи уборки, перестановки мебели. Это поможет открыть заблокированные чакры и повысит настроение Тельцов.
В том же направлении подействуют различные духовные практики вроде медитаций, практик и прочих упражнений. Пришла пора заглянуть себе в душу и ответить на волнующие вопросы.
Близнецы
В эти семь дней Близнецам лучше не делиться важной информацией с сослуживцами, коллегами и посторонними людьми. Это может привести к краху планов. Также представителям данного знака стоит поменьше общаться с теми, кто вызывает у них негатив.
На протяжении всей недели нужно давать обратную связь близким людям, обсуждать их чувства и эмоции. Всем Близнецам, которые пока одиноки, на выходных можно заняться исправлением данной ситуации. Звезды и планеты дадут зеленый свет для романтики, любовных признаний и начала отношений.
Рак
Ракам на этой неделе стоит как можно больше общаться с самыми добрыми людьми, которые зарядят их позитивом и помогут в некоторых важных делах, протянут руку помощи.
Звезды и планеты предвещают Ракам много новых знакомств делового и любовного характера. Люди этого знака Зодиака окажутся в центре внимания.
Произвести впечатление на противоположный пол будет очень просто. Это идеальное время для поиска второй половинки и для флирта. Что касается работы, то нужно избавиться от всего, что тормозит развитие. В финансовых делах Ракам звезды советуют сфокусироваться на оплате долгов. Крупные траты не принесут должного удовлетворения и счастья.
Лев
Львам желательно сфокусироваться на амурной сфере жизни. В общении с окружающими им необходимо пользоваться всей своей харизмой.
Не стоит показывать негативные стороны характера и критиковать тех, с кем хочется общаться на одной волне.
5, 6 и 7 мая - идеальное время для покупок. Можно совершать как плановые, так и внеплановые приобретения, обновить гардероб, сделать новую прическу. Это очень сильно повысит уверенность Львов в себе, а также принесет им больше удачи. На работе можно начинать новые проекты, планировать дела на будущее, работать в команде.
Дева
На этой неделе звезды хотят, чтобы Девы на корню пресекали свое желание следовать моде или стереотипам. Нужно делать и говорить то, что кажется правильным им самим, а не предписано кем-то посторонним. Возможно, такой подход кого-то расстроит, но это совсем не значит, что нужно пересматривать свое поведение.
На этой неделе можно провести небольшой самоанализ, чтобы понять, что тянет ко дну.
В первые три дня недели у людей этого знака хорошо сложатся деловые поездки и переговоры. Начиная с 8 мая, наоборот, стоит быть осторожнее на дорогах.
На выходных полезен будет активный отдых.
Весы
Весы входят в список прирожденных лидеров по знаку Зодиака. Это значит, что у этих людей есть потенциал к командованию и управлению персоналом.
Тем, кто занимает высокую должность, на этой неделе необходимо проявить себя. Остальным Весам нужно продемонстрировать свои дипломатические способности и умение работать в команде.
Неделя идеально подходит для покупок. Можно не только баловать себя, но еще и покупать что-то приятное для близких или своей половинки. С 7 по 9 мая - идеальное время для самообразования. Звезды хотят, чтобы Весы больше читали, получали новые навыки и делились опытом с другими.
Скорпион
У Скорпионов наступает период, когда все свои силы стоит направить на заработки, поиск новой работы, начало новых проектов, завершение дел. В бизнесе и деловых переговорах им следует воспользоваться не только дипломатией, но и своим уникальным даром - умением убеждать.
На этой неделе звезды помогут Скорпионам, если те отправятся в поездку по деловым или личным вопросам.
Всем, кто останется на выходных дома, лучше уделить побольше времени своей половинке, детям, родителям. Скорпионам стоит вернуться к воплощению в жизнь старых идей.
Главное, чтобы сохранялась мотивация.
Стрелец
Все, что откладывалось на потом, Стрельцам стоит сделать именно сейчас. Однако важно воздержаться от сомнительных покупок и обмена товарами. Лучше купить что-то чуть дороже, но у проверенного человека. На протяжении всей недели предстоит морально поддерживать родственников и друзей. Такая помощь подарит Стрельцам удачу.
Существует несколько основных причин, по которым удача обходит нас стороной.
Стрельцам необходимо проанализировать себя и свои привычные действия и понять, какие дыры залатать, чтобы Фортуна не утекала сквозь пальцы в нужный момент.
В любви звезды советуют представителям этого знака Зодиака быть как можно менее навязчивыми и ревнивыми.
Козерог
Начать неделю Козерогам стоит с перестановки мебели и уборки. Это поможет избавиться от проблем с самочувствием, настроением, удачей. Считается, что на этой неделе Козерогов ожидают важные события, которые потребуют максимальной отдачи, выносливости и желания идти вперед. Возможно, эти люди в значительной степени преуспеют в делах.
В любви им придется испытать на себе давление партнера. Есть вероятность, что их половинка станет более ревнивой и требовательной.
На этом фоне могут разыграться скандалы, но если Козероги не будут упрекать любимого человека или полностью игнорировать его, все останется на своих местах.
Лучше смириться с проблемой на это время.
Водолей
Водолеев могут ожидать встречи с энергетическими вампирами и токсичными людьми. Стоит отметить, что контакты и деловые встречи будут очень насыщенными, а зачастую нервными и неприятными.
На этой неделе лучше работать в одиночку, проявить самодостаточность во всем. В целом же ничего не стоит кардинальным образом менять в своей жизни.
Необходимо ходить теми же дорогами, пользоваться проверенными методами в решении проблем, посещать те же магазины. Также не желательно начинать новые грандиозные дела дома и на работе. Лучше завершить начатое ранее, но неспешно и крайне осторожно.
Рыбы
Рыбам можно сфокусироваться на сфере любви. У одиноких представителей этого знака будут все шансы повстречать на своем пути будущую любовь. Звезды в идеальном положении для романтики и флирта, но не стоит торопить события, ведь любовь требует осторожности.
На этой неделе лучше не переутомляться на работе. Своевременный отдых, неформальное общение и творчество помогут Рыбам как следует отдохнуть.
Уйти от негативных мыслей поможет спорт, здоровый образ жизни, соблюдение режима дня. Стоит чаще бывать на улице, отпускать обиды и не копить злобу.