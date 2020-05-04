Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 4 по 10 мая 2020 года

Дева

На этой неделе звезды хотят, чтобы Девы на корню пресекали свое желание следовать моде или стереотипам. Нужно делать и говорить то, что кажется правильным им самим, а не предписано кем-то посторонним. Возможно, такой подход кого-то расстроит, но это совсем не значит, что нужно пересматривать свое поведение.

На этой неделе можно провести небольшой самоанализ, чтобы понять, что тянет ко дну.

В первые три дня недели у людей этого знака хорошо сложатся деловые поездки и переговоры. Начиная с 8 мая, наоборот, стоит быть осторожнее на дорогах.

На выходных полезен будет активный отдых.

Весы

Весы входят в список прирожденных лидеров по знаку Зодиака. Это значит, что у этих людей есть потенциал к командованию и управлению персоналом.

Тем, кто занимает высокую должность, на этой неделе необходимо проявить себя. Остальным Весам нужно продемонстрировать свои дипломатические способности и умение работать в команде.

Неделя идеально подходит для покупок. Можно не только баловать себя, но еще и покупать что-то приятное для близких или своей половинки. С 7 по 9 мая - идеальное время для самообразования. Звезды хотят, чтобы Весы больше читали, получали новые навыки и делились опытом с другими.

Скорпион

У Скорпионов наступает период, когда все свои силы стоит направить на заработки, поиск новой работы, начало новых проектов, завершение дел. В бизнесе и деловых переговорах им следует воспользоваться не только дипломатией, но и своим уникальным даром - умением убеждать.

На этой неделе звезды помогут Скорпионам, если те отправятся в поездку по деловым или личным вопросам.

Всем, кто останется на выходных дома, лучше уделить побольше времени своей половинке, детям, родителям. Скорпионам стоит вернуться к воплощению в жизнь старых идей.

Главное, чтобы сохранялась мотивация.

Стрелец

Все, что откладывалось на потом, Стрельцам стоит сделать именно сейчас. Однако важно воздержаться от сомнительных покупок и обмена товарами. Лучше купить что-то чуть дороже, но у проверенного человека. На протяжении всей недели предстоит морально поддерживать родственников и друзей. Такая помощь подарит Стрельцам удачу.

Существует несколько основных причин, по которым удача обходит нас стороной.

Стрельцам необходимо проанализировать себя и свои привычные действия и понять, какие дыры залатать, чтобы Фортуна не утекала сквозь пальцы в нужный момент.

В любви звезды советуют представителям этого знака Зодиака быть как можно менее навязчивыми и ревнивыми.

Козерог

Начать неделю Козерогам стоит с перестановки мебели и уборки. Это поможет избавиться от проблем с самочувствием, настроением, удачей. Считается, что на этой неделе Козерогов ожидают важные события, которые потребуют максимальной отдачи, выносливости и желания идти вперед. Возможно, эти люди в значительной степени преуспеют в делах.

В любви им придется испытать на себе давление партнера. Есть вероятность, что их половинка станет более ревнивой и требовательной.

На этом фоне могут разыграться скандалы, но если Козероги не будут упрекать любимого человека или полностью игнорировать его, все останется на своих местах.

Лучше смириться с проблемой на это время.

Водолей

Водолеев могут ожидать встречи с энергетическими вампирами и токсичными людьми. Стоит отметить, что контакты и деловые встречи будут очень насыщенными, а зачастую нервными и неприятными.

На этой неделе лучше работать в одиночку, проявить самодостаточность во всем. В целом же ничего не стоит кардинальным образом менять в своей жизни.

Необходимо ходить теми же дорогами, пользоваться проверенными методами в решении проблем, посещать те же магазины. Также не желательно начинать новые грандиозные дела дома и на работе. Лучше завершить начатое ранее, но неспешно и крайне осторожно.

Рыбы

Рыбам можно сфокусироваться на сфере любви. У одиноких представителей этого знака будут все шансы повстречать на своем пути будущую любовь. Звезды в идеальном положении для романтики и флирта, но не стоит торопить события, ведь любовь требует осторожности.

На этой неделе лучше не переутомляться на работе. Своевременный отдых, неформальное общение и творчество помогут Рыбам как следует отдохнуть.