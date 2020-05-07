Перевощиков: распространение Covid-19 концентрируется на определенных объектах

В качестве примера он привел возможность, когда Covid-19 распространяется на рабочем месте в помещениях общего пользования, например, в столовой.

Перевощиков отметил, что с конца марта, когда наблюдалась максимальная заболеваемость Covid-19, количество новых случаев уменьшается уже пятую неделю подряд, тогда как объемы тестирования растут.

Данные SPKC свидетельствуют о том, что существенно уменьшилось количество пациентов, которые заразились за пределами локальных вспышек. Если в конце марта число выявленных больных в рамках локальных вспышек, например, в приюте, составляло меньшую часть общего количества случаев Covid-19, то в настоящее время наблюдается обратная тенденция.

"Распространение концентрируется на определенных объектах", - добавил эксперт.

По словам Перевощикова, это свидетельствует о том, что распространение Covid-19 среди населения снижается, что, в свою очередь, указывает на эффективность введенных ограничений.

Тем не менее, как подчеркнул представитель SPKC, при смягчении ограничений нужно помнить о соразмерности, так как "вирус все равно распространяется так же, как до сих пор".

"Нам нужно понимать, что болезнь может вернуться", - подчеркнул эпидемиолог.