В Дзинтари молодежная банда закидала камнями пляжное кафе

Ночью в кафе явилась какая-то молодежная банда. Вандалы камнями забрасывали окна места развлечения.

"После красивого выходного 1 мая, придя на работу, увидела, что выбиты два окна. Той же ночью разрушения были нанесены еще двум кафе, одно из которых находится в концертном зале Дзинтари.

Работаем здесь четыре года, но что-то такое пережили впервые.

Похоже, парни хотели выделиться", - рассказала владелица кафе Эвия.

Спустя несколько минут после сделанного на пляже, молодых людей заметили в округе концертного зала Дзинтари у другого кафе.

Эвита с коллегами подготовила видеоматериалы и фотографии, и в надежде, что в ближайшее время нарушителей поймают, переслала их следователем. Однако за неполную неделю стражам порядка это дело раскрыть не удалось.

"Я позвонила в криминальную полицию, чтобы выяснить, есть ли какие-то факты, на что мне ответили - вы их не нашли? Получается, что нам нужно идти искать самим", - рассказала передаче Эвита.

Основываясь на начатом в рамках уголовного процесса следствии, полиция передаче ситуацию не комментирует. Единственное, что подтвердили стражи порядка, это то, что в связи с этим случаем начато дело о намеренном уничтожении или порче чужого имущества.

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