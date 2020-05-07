В Дзинтари молодежная банда закидала камнями пляжное кафе

В ночь на 2 мая владельцы пляжного кафе в Дзинтари пережили нападение молодежной банды, в результате чего были выбиты несколько стекол. Нарушители попали на видео, материалы переданы полиции, однако стражам порядка банду вандалов пока поймать не удалось, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Ночью в кафе явилась какая-то молодежная банда. Вандалы камнями забрасывали окна места развлечения.
"После красивого выходного 1 мая, придя на работу, увидела, что выбиты два окна. Той же ночью разрушения были нанесены еще двум кафе, одно из которых находится в концертном зале Дзинтари.
Работаем здесь четыре года, но что-то такое пережили впервые.
Похоже, парни хотели выделиться", - рассказала владелица кафе Эвия.
Спустя несколько минут после сделанного на пляже, молодых людей заметили в округе концертного зала Дзинтари у другого кафе.
Эвита с коллегами подготовила видеоматериалы и фотографии, и в надежде, что в ближайшее время нарушителей поймают, переслала их следователем. Однако за неполную неделю стражам порядка это дело раскрыть не удалось.
"Я позвонила в криминальную полицию, чтобы выяснить, есть ли какие-то факты, на что мне ответили - вы их не нашли? Получается, что нам нужно идти искать самим", - рассказала передаче Эвита.
Основываясь на начатом в рамках уголовного процесса следствии, полиция передаче ситуацию не комментирует. Единственное, что подтвердили стражи порядка, это то, что в связи с этим случаем начато дело о намеренном уничтожении или порче чужого имущества.
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