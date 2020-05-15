airBaltic cо следующей недели каждый день будет летать из Риги во Франкфурт и Осло

Как указал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, авиакомпания возвращается с целью сохранить свои позиции в регионе. "Мы находимся в хорошей позиции, чтобы возобновить деятельность", - сказал он.

Гаусс отметил, что здоровье и безопасность пассажиров airBaltic, сотрудников и общества - превыше всего.

При возобновлении полетов всем пассажирам будут обеспечены маски для лица и дезинфицирующие салфетки.

Во время полетов airBaltic будет следовать рекомендациям ответственных учреждений.

Как сообщалось, после решения правительства разрешить с 15 мая международные авиаперевозки между странами Балтии и получения всех необходимых разрешений авиакомпания airBaltic 18 мая возобновит также прямые рейсы из Риги в Таллин и Вильнюс.