airBaltic cо следующей недели каждый день будет летать из Риги во Франкфурт и Осло

С разрешения Министерства сообщения в период с 18 мая по 9 июня авиакомпания airBaltic будет ежедневно выполнять полеты из Риги во Франкфурт и Осло, сообщила представитель airBaltic Алиса Бриеде.
Как указал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, авиакомпания возвращается с целью сохранить свои позиции в регионе. "Мы находимся в хорошей позиции, чтобы возобновить деятельность", - сказал он.
Гаусс отметил, что здоровье и безопасность пассажиров airBaltic, сотрудников и общества - превыше всего.
При возобновлении полетов всем пассажирам будут обеспечены маски для лица и дезинфицирующие салфетки.
Во время полетов airBaltic будет следовать рекомендациям ответственных учреждений.
Как сообщалось, после решения правительства разрешить с 15 мая международные авиаперевозки между странами Балтии и получения всех необходимых разрешений авиакомпания airBaltic 18 мая возобновит также прямые рейсы из Риги в Таллин и Вильнюс.
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