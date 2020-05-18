Аэропорт: несколько авиакомпаний интересовались возможностью восстановить полеты из Риги

По словам Одини, авиакомпании интересуются не только возможностью восстановить полеты из Риги, а также и мерами безопасности, которые введены в аэропорту.

Одиня отметила, что рада возможности восстановить сообщение, так как это важно не только для самого аэропорта, но и для народного хозяйства в целом, сообщает LETA.

Аэропорт разработал программу #Не позволяй вирусу путешествовать, которая предусматривает комплекс мер безопасности для пассажиров и сотрудников во время пандемии Covid-19. Пассажиры будут обязаны носить медицинские маски, так как не везде в здании можно соблюдать дистанцию в два метра.

"В аэропорт уже нужно прибывать в маске, просим всех пассажиров позаботиться об этом. Маска должна быть с собой. Если что, ее можно приобрести в расположенных в терминалах автоматах, зале отбытия", - сказала Одиня.

Также в аэропорту будут установлены термокамеры для измерения температуры пассажиров.

Как известно, авиакомпания airBaltic не будет пускать в салон самолета пассажиров с температурой тела выше 37,8 градусов.

RUS.TVNET уже сообщал, что людям, прибывающим в Рижский аэропорт и порты, больше не будут на месте проводиться тесты на Covid-19, они будут иметь возможность самостоятельно зарегистрироваться для сдачи анализов в общем порядке.