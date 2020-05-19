Мнение: Открытие границ грозит Латвии новой волной эмиграции

Такое мнение в интервью журналу Dienas Bizness выразил председатель Союза Свободных профсоюзов Латвии Эгил Балдзенс.

Он отметил, что для того, чтобы уменьшить желание населения уехать за границу на заработки, необходимо реализовать комплексный план мер государственной поддержки, который, в дополнении к уже осуществленным мерам, требует так называемых субсидируемых государством рабочих мест.

Балдзенс подчеркивает, что в настоящее время в Латвии более 130 000 безработных. Это столько же или даже больше, чем во время кризиса в 2009 году, когда в конце апреля более 123 000 человек были официально зарегистрированы как безработные. Это очень серьезная ситуация, когда число людей, потерявших работу менее чем за два месяца, фактически удвоилось.

"Конечно, подобная картина, скорее всего, будет во всем ЕС, но от этого легче не становится", - добавил Балдзенс.

Как сообщалось ранее, в конце апреля уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 8% экономически активного населения, что на 1,2 процентного пункта больше, чем месяцем ранее. В конце апреля в стране было зарегистрировано 72 917 безработных, что на 10 991 человека больше, чем в конце марта.