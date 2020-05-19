Наркотики в обложке материалов уголовного дела. Адвокату дали три года тюрьмы

По данным агентства LETA, это адвокат Неллия Ткача, которая в 2017 году была исключена из коллегии адвокатов за недостаточное знание государственного языка.

Не называя имени этого человека, Генеральная прокуратура пояснила, что присяжный адвокат, понимая, что в тюрьму запрещено приносить наркотические и психотропные вещества, оформила одноразовый пропуск для встречи с обвиняемым.

На встречу она пришла с копиями материалов уголовного дела, в которых были спрятаны наркотические и психотропные вещества.

Обвиняемая не смогла реализовать свой план - при входе в тюрьму сотрудники Рижской центральной тюрьмы осмотрели ее сумку и копии материалов уголовного дела - запрещенные вещества были вшиты в картонную обложку.

Решение суда обжалованию не подлежит. Теперь адвокату придется самой оказаться за решеткой.