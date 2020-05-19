Бывший рижанин стал ассистентом генерального менеджера клуба КХЛ

"Я очень рад тому, что перехожу от теоретической части хоккея к практической", - цитирует Еронко пресс-служба "Авангарда".

"Игорь Никитин однажды едко меня осадил, отметив, что есть теоретики, с которыми он нередко, впрочем, соглашается, а есть – практики. И разница огромная. Попробовать себя на другой стороне - это просто прекрасно", - сказал Еронко.

Бывший журналист также отметил, что не ставил себе такую цель, но когда возникла возможность, он сразу и без сомнений принял решение. Еронко также рассказал, что ранее его уже приглашал другой клуб КХЛ, но в тот момент он посчитал, что лучше "не дёргаться".

"Сейчас все по-другому. Во-первых, я достиг большинства целей, что ставил себе в журналистике. Во-вторых, я прихожу в топ-клуб, где цель только одна — Кубок Гагарина", - сказал Еронко.

Новый ассистент генменеджера "Авангарда" родился 22 декабря 1982 года в Риге. Еронко учился в Рижской 34-й средней школе, а затем получил высшее образование в области информационных технологий в Рижском техническом университете (РТУ).

До прихода в спортивные СМИ Еронко занимался веб-разработкой и проектированием. С 2010 по 2015 годы был редактором отдела новостей и хоккейным автором Sports.ru. С 2015 года работал в "Спорт-Экспрессе", а также комментировал НХЛ на канале Eurosport. В 2018 году Еронко получил премию лучшему журналисту КХЛ.