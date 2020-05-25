Пн, 25.05.2020
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Рейсы каждый день: airBaltic возобновляет полеты еще по трем направлениям

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic, получившая специальное разрешение Министерства сообщения, возобновляет прямые рейсы из Риги в Амстердам, Хельсинки и Мюнхен, сообщили агентству LETA в авиакомпании.

Рейс Рига - Амстердам будет совершаться каждый день в 9:05, а рейс Амстердам - Рига каждый день в 10:20.

В свою очередь рейс Рига - Хельсинки будет совершаться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 7:45, а рейс Хельсинки - Рига - по этим же дням в 9:45.

Рейс Рига - Мюнхен будет совершаться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 17:00, а рейс Мюнхен - Рига - по этим же дням в 19:15.

Галерея: В аэропорту "Рига" рассказывают о возобновлении рейсов

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