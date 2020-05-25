Фото, видео ⟩ Тройная авария в Таллинне: пострадала 23-летняя звезда фитнеса

В понедельник, 25 мая, на бульваре Сыпрузе в Таллинне произошла тройная авария, одной из участниц которой стала эстонская фитнес-звезда Карина Половникова.
В 12:37 полиция получила сообщение, что на бульваре Сыпрузе по направлению в центр города произошла авария: там столкнулись фургон Mercedes-Benz и автомобили Toyota и Mitsubishi Lancer, подтвердили порталу Elu24 в Пыхьяской префектуре.
Скорая помощь доставила в больницу молодую женщину, которая управляла автомобилем Toyota. По данным Elu24, речь идёт о 23-летней чемпионке по фитнесу Карине Половниковой. "Да, белая Toyota была моей", - подтвердила она.
Фитнес-красавица рассказала, что хотя в целом с ней все в порядке, ей пришлось обратиться в травмопункт для обработки небольших ран: "Я сейчас у врача, жду, когда зашьют порез на губе".
О ДТП она не помнит ровным счётом ничего, по словам Половниковой, всё произошло внезапно. "Мы стояли на светофоре, передо мной была еще одна машина. Все произошло очень быстро, я не помню. Удар был сильным", - описала потерпевшая тот момент, когда зеленая машина сзади врезалась в её автомобиль.
Поскольку машина Половниковой находилась посередине, она больше всего и пострадала. По словам пострадавшей, водитель из первой машины тут же подбежал к ней и вызвал скорую помощь.
По данным полиции, участники этой аварии были трезвы. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Пришел конец весенне-осеннему сезону, а вместе и с ним мое завершение соревновательной деятельности в ЮНИОРАХ. Итог: 2-ух кратная Чемпионка Эстонии Абсолютная Чемпионка Европы Чемпионка Мира Женский Чемпионат Мира 5. Женский Чемпионат Европы 4. Было здорово взлетать и падать в промежутках. Спасибо тренерам @leinvald_ @goncharova__anastasiia @chnatalya Вы всегда были рядом. Вы лучшие, профессионалы 🙏🏻 Спасибо друзья @wblife за вашу заботу, за ваше качественное питание на протяжении всего времени 🖤 Спасибо всей Федерации @kulturismi_ja_fitnessi_liit и Сборной Эстонии, спасибо Президенту @ergometsla 🤝 Спасибо детям и взрослым @eesti_veespordialade_kool всегда рядом, всегда за победы и развитие ❤️ Спасибо моей самое большой команде #JuriLeinvadTeam ❤️ Самый низкий поклон Родителям @svetlanafitissova Маме и Папе 💗
Напомним, что в прошлом году на чемпионате мира среди юниоров по культуризму и фитнесу Карина Половникова завоевала золотую медаль.
Кроме того, она является тренером по синхронному плаванию в Eesti Veespordialade Kool.
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