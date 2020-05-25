Фото, видео ⟩ Тройная авария в Таллинне: пострадала 23-летняя звезда фитнеса

В 12:37 полиция получила сообщение, что на бульваре Сыпрузе по направлению в центр города произошла авария: там столкнулись фургон Mercedes-Benz и автомобили Toyota и Mitsubishi Lancer, подтвердили порталу Elu24 в Пыхьяской префектуре.

Скорая помощь доставила в больницу молодую женщину, которая управляла автомобилем Toyota. По данным Elu24, речь идёт о 23-летней чемпионке по фитнесу Карине Половниковой. "Да, белая Toyota была моей", - подтвердила она.

Фитнес-красавица рассказала, что хотя в целом с ней все в порядке, ей пришлось обратиться в травмопункт для обработки небольших ран: "Я сейчас у врача, жду, когда зашьют порез на губе".

О ДТП она не помнит ровным счётом ничего, по словам Половниковой, всё произошло внезапно. "Мы стояли на светофоре, передо мной была еще одна машина. Все произошло очень быстро, я не помню. Удар был сильным", - описала потерпевшая тот момент, когда зеленая машина сзади врезалась в её автомобиль.

Поскольку машина Половниковой находилась посередине, она больше всего и пострадала. По словам пострадавшей, водитель из первой машины тут же подбежал к ней и вызвал скорую помощь.

По данным полиции, участники этой аварии были трезвы. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, что в прошлом году на чемпионате мира среди юниоров по культуризму и фитнесу Карина Половникова завоевала золотую медаль.

Кроме того, она является тренером по синхронному плаванию в Eesti Veespordialade Kool.