Внимание! В ночь на пятницу будут перебои в работе Smart-ID

В четверг, 28 мая, с 23:00, до пятницы, 29 мая, 5:00, запланированы работы по совершенствованию системы цифровой аутентификации Smart-ID, поэтому работа Smart-ID будет нарушена, сообщила представитель управляющей Smart-ID компании SK ID Solutions Санита Мейере.
SK ID Solutions рекомендует планировать действия, требующие использования Smart-ID, такие как подтверждение банковских операций, до или после запланированных работ по улучшению Smart-ID.
Отмечается, что плановое техническое обслуживание необходимо для обеспечения работы и качества услуг, предлагаемых SK ID Solutions.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!