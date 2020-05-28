Чт, 28.05.2020
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Внимание! В ночь на пятницу будут перебои в работе Smart-ID

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В четверг, 28 мая, с 23:00, до пятницы, 29 мая, 5:00, запланированы работы по совершенствованию системы цифровой аутентификации Smart-ID, поэтому работа Smart-ID будет нарушена, сообщила представитель  управляющей Smart-ID компании SK ID Solutions Санита Мейере.

SK ID Solutions рекомендует планировать действия, требующие использования Smart-ID, такие как подтверждение банковских операций, до или после запланированных работ по улучшению Smart-ID.

Отмечается, что плановое техническое обслуживание необходимо для обеспечения работы и качества услуг, предлагаемых SK ID Solutions.

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