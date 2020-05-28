Latvijas balzams: предложение дезинфицирующих средств уже превысило спрос

Он отметил, что в первые недели спрос на дезинфицирующие средства был большим, сейчас он уменьшился, оставшись при этом стабильным.

Гейданс добавил, что Latvijas balzams является крупнейшим производителем дезинфицирующих средств в Латвии, однако продукция компании не доходит до большинства потребителей, потому что продается в больших упаковках.

В свою очередь другие предприятия стали сразу же производить меньшие по объему емкости с дезинфицирующим средством, доступные более широкому кругу потребителей.

Также Гейданс сообщил, что рынок дезинфицирующих средств сейчас перенасыщен.

"Предложение на рынке сейчас больше, чем спрос или потребность в дезинфицирующих средствах.

Сейчас компании производят средства всех возможных видов и оформлений, и нам их хватит до конца года", - подчеркнул он.

На вопрос о том, планирует ли Latvijas balzams производство дезинфицирующих средств и в будущем, Гейданс ответил утвердительно, добавив, что производство дезинфицирующих средств в долгосрочной перспективе будет зависеть от технологических возможностей компании и нормативного регулирования.

"Если будет спрос от распространителей и мы сможем производить эти средства по выгодной цене, то, конечно, будем продолжать это делать", - заявил он, добавив, что государство оказало существенную поддержку производству дезинфицирующих средств в условиях пандемии и госучреждения феноменально быстро оформили все разрешения и провели проверки.