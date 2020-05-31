В десятках городов США введен комендантский час; несколько штатов мобилизовали Нацгвардию

В самом Миннеаполисе, где погромы продолжались уже пятую ночь, полиция применила к протестующим слезоточивый газ и шумовые гранаты. Столкновения произошли в Чикаго и Нью-Йорке, в Филадельфии протестующие громили витрины, в Лос-Анджелесе подожгли полицейский автомобиль. Теперь в Чикаго, Атланте, Лос-Анджелесе и еще более десятка крупных городах в ночные часы запрещено находиться на улице.

Президент США Дональд Трамп обвинил в насилии, ограблениях и поджогах радикально левые силы, он заявил, что организаторы погромов оскорбляют память Флойда.

В свою очередь кандидат в президенты от демократов бывший вице-президент Джо Байден осудил насилие, но в то же время отметил, что у граждан США есть право проводить демонстрации.

Напомним, в Миннеаполисе перед этим был задержан полицейский Дерек Шоуэн, обвиняемый в смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда.

Шоуэн был снят на видео, когда он минимум пять минут держал ногу на шее задержанного Флойда. Протесты начались после того, как в соцсетях появилось видео с ходом задержания Флойда.

46-летний Флойд в понедельник был задержан в Миннеаполисе во время полицейского расследования об использовании поддельной банкноты.

На видео видно, что закованный в наручники Флойд повален на землю и говорит, что не может дышать. Один из полицейских держит ногу на горле Флойда. На видео видны и другие полицейские.