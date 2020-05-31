Более половины сотрудников хотят вернуться на работу в офисы

После введения чрезвычайного положения полностью или частично из дома работают 55% опрошенных. 30% участников опроса указали, что охотно продолжали бы работу из дома, потому что ценят экономию времени, которое не нужно тратить на дорогу до работы.

Также они положительно оценивают работу в домашней обстановке (54%) и чувствуют себя продуктивными, работая одни (52%). Данные опроса показывают, что почти каждый третий опрошенный хочет продолжать работать из дома, чтобы быть ближе к природе - в середине дня выйти во двор, прогуляться в лесу.

В то же время большинство офисных работников признают, что хотят полностью (55%) или частично (15%) вернуться на работу в офис. Большинство уверено, что работа в офисе более продуктивна (63%). Не менее важной причиной является техническая поддержка - удобное рабочее место, а также желание сменить обстановку (51%). Человеческого контакта и общения с коллегами не хватает почти половине опрошенных (48%).

Как отмечают организаторы опроса, после окончания чрезвычайного положения будет развиваться тенденция часть времени работать в офисе, а часть - дома. 15% респондентов отмечают, что хотели бы работать в офисе несколько дней, а не всю рабочую неделю.

Опрос проводился в мае этого года в сотрудничестве с Mindshare, в нем приняли участие 300 респондентов - работников офисов.