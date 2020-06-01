Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 1 по 7 июня 2020 года

Большой успех ждет на этой неделе ответственных и надежных людей. Им удастся решить все проблемы ровно в срок, а также преуспеть в новых начинаниях и оставить достаточно времени для отдыха, релаксации. Помните о том, что начало лета - не повод расслабляться. Наоборот, это стимул для того, чтобы начать усерднее трудиться.

Овен

У Овнов начинается очень важный жизненный период, когда они могут повстречать на своем пути новую любовь или хорошего друга. Ожидается множество встреч и знакомств, так что лучше смотреть в оба.

Звезды будут созидательными, так что на работе Овнам удастся справиться со своими обязанностями намного быстрее, чем обычно. Это освободит время для новых идей или для отдыха.

Не стоит забывать о релаксации, потому что переутомление хуже любой болезни, ведь оно вызывает сильное энергетическое голодание и ведет к потере удачи.

Телец

Первые три дня недели будут позитивными для Тельцов. Им необходимо полностью погрузиться в дела, которые они считают наиболее важными. Пятница будет опасным временем, потому что ночные светила станут деструктивными. Этот день недели лучше провести в уединении, подальше от забот и людей.

В субботу все вернется на круги своя, но лучше все равно укреплять здоровье и заряжаться удачей.

На выходных можно заняться покупками, сделать новую прическу. На этой неделе полезно будет обставлять дом новыми растениями, приобретать домашних животных, начинать ремонт.

Близнецы

Будние дни окажутся необычными, сложными, но в то же время важными для Близнецов. Они заберут немало сил и нервов, поэтому на выходных Близнецам потребуется качественно отдохнуть.

Не исключено, что в период с 1 по 7 июня у Близнецов появятся новые стремления в жизни. Несмотря на упадок сил, стоит продолжать напористо двигаться в выбранном направлении. В бизнесе и работе поможет правильная мотивация. В любви пригодится особенный энтузиазм.

Полезно будет совершить какой-нибудь небольшой, но важный подвиг ради близкого человека, чтобы продемонстрировать свою любовь.

Рак

На этой неделе звезды будут крайне созидательными, поэтому у Раков будет все получаться без особых усилий. Астролог советуют им не бросать дела на начальных этапах, доводить все до логического завершения. Также полезно будет защищать слабых и помогать нуждающимся: это позволит очистить карму.

В любви одиноким Ракам потребуется чуть больше решительности. Их обаяние и харизма будут на их стороне. Поэтому нужно лишь найти в себе смелость, чтобы сделать первый шаг.

Тем, кто уже находится в отношениях, стоит сфокусировать внимание на совместных делах и развлечениях. Выходные обещают быть волшебными и запоминающимися.

Лев